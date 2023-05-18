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В Пентагоне заявили, что на Украине починили и вернули в строй поврежденную систему Patriot

В Пентагоне заявили, что на Украине починили и вернули в строй поврежденную систему Patriot. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что предоставили Украине «некую помощь» в починке системы ПВО.

«Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе», — сказала она на брифинге.

Ранее в Киеве ударом ракеты «Кинжал» полностью были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot.