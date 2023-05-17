В Киеве «Кинжал» уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot

В Киеве ударом ракеты «Кинжал» полностью были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в ведомстве.