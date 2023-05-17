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В Скопине горел экзаменационный класс ГИБДД

В Скопине горел экзаменационный класс ГИБДД. Об этом Рзн. Инфо сообщили очевидцы. По их мнению, класс могли поджечь, потому что сильно обгорело окно.

«Экзаменационного класса в Скопине больше нет», — сообщил источник, объяснив, что пожарные залили весь класс, когда боролись с возгоранием.

В пресс-службе региональной полиции прокомментировали инцидент. Там сообщили, что пожар начался около трех часов ночи 17 мая.

Проводится проверка, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.