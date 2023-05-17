Бывший рязанский чиновник Владимир Грачев отправился в зону СВО

Бывший первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев отправился в зону СВО. Об этом сообщает депутат облдумы Владислав Сафронов на своей странице «Вконтакте».

Народный избранник добавляет, что Грачев поехал на территорию боевых действий после выхода на пенсию. Сейчас ему 62 года.

В зоне СВО экс-чиновник занимается организацией медицинской помощи бойцам на первой линии.

«Владимир Иванович очень серьезный и грамотный специалист, и очень неравнодушный человек. Горжусь своей дружбой с ним. Передаю ему слова поддержки и благодарности за поступок», — написал Сафронов.

Фото со страницы Владислава Сафронова