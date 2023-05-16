Мэрия Рязани заключила 59 контрактов на покупку жилья для детей-сирот

Администрация Рязани заключила 59 контрактов на приобретение жилья для детей-сирот. Об этом сообщила глава администрации города Елена Сорокина на своей странице «Вконтакте».

16 мая чиновница посмотрела три квартиры в поселке Мехзавода, в Октябрьском городке и на улице Островского. По словам Сорокиной, все квартиры благоустроены.

«Квартира в поселке Мехзавода светлая, установлены новые окна, газовое оборудование и сантехника. В Октябрьском городке квартира особенно уютная. В квартире на ул. Островского сделан ремонт в светлых тонах, натяжные потолки. Но есть замечание — на кухне „пузырятся“ обои, надо переделать — иначе квартиру не примем. В этом году ужесточили требования при приемке», — сообщила Сорокина.

Рядом с домами находится развитая инфраструктура. В шаговой доступности располагаются школы и детские сады.