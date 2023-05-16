Дело об убийстве 15-летнего подростка под Рязанью рассмотрят присяжные

Дело об убийстве 15-летнего подростка под Рязанью рассмотрят с участием присяжных заседателей. Об этом сообщается на сайте районного суда.

В суде РЗН. инфо сообщили, что заседания проходят в закрытом режиме, без СМИ.

Напомним, 8 октября 2021 года отчим вместе со своей сожительницей убила подростка из Стенькино. Ребенка убили баллонным ключом и ножом. Тело спрятали в заброшенном колодце под Рязанью. Труп подростка нашли через пять дней.

Следствие рассматривало версию о том, что это было ритуальное убийство. Позже от нее отказались.