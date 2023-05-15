Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже

Российским вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже. Об этом сообщил «Коммерсант».

Миноборнауки и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по профилактике кори. Также вузам поручено собрать данные об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании.

«Вузам следует проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики, преимуществах вакцинации, а также рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших», — сообщили в Минобрнауки, пишет ТАСС. При ухудшении самочувствия студентам и преподавателям рекомендовали воздержаться от посещения образовательной организации.