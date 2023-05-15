В России упростят получение гражданства для участвующих в СВО иностранцев

Иностранцам-участникам СВО упростят получение гражданства России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщает «Коммерсантъ».

Из документа следует, что иностранцы и лица без гражданства, которые заключили контракт на военную службу в России на один год во время военной операции на территории Украины, смогут получить гражданство по упрощенной схеме. Такой же порядок вводится для членов их семей.

Ранее минимальный срок контракта для иностранцев был пять лет. Чтобы получить гражданство нужно было отслужить три года.