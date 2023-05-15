В Омске задержали мужчину, который стрелял по студентам из пневматической винтовки

В Омске задержали мужчину, который стрелял по студентам из пневматической винтовки. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, ночью в общежитии сработала пожарная сигнализация. Всех студентов вывели на улицу. В этот момент из соседнего дома выглянул 25-летний житель с пневматической винтовкой и начал стрелять в толпу.

Пуля попала в лицо 17-летнему студенту. Ему оказали помощь на месте.

Мужчину задержала полиция.