В Чите 31-летний мужчина зарезал свою бывшую девушку

В Чите 31-летний мужчина зарезал свою бывшую девушку на пороге подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ночью в микрорайоне «Царский» около подъезда одного из домов прохожие обнаружили тело 35-летней женщины. Она была избита и зарезана ножом.

Полиция быстро вычислила подозреваемого. Им оказался ее бывший молодой человек. Он не мог смириться с разрывом и таким образом отомстил ей, после чего покончил с собой.

Перед тем, как убить девушку, он выложил в соцсети пост со следующим текстом: «Я тебя любил и буду любить вечно. Многие не простят, но я устал. Мы будем вместе».

Отмечается, что у погибшей осталась пятилетняя дочь.