Тело рязанки Елены Логуновой сутки лежало в гаражном кооперативе

Тело Елены Логуновой сутки лежало в гаражном кооперативе «Литейщик». Об этом заявила детектив Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале.

По ее словам, обвиняемый в убийстве Александр Логунов выкинул телефон вместе с вещами в контейнер около дома 25 июля, а труп вывез в кооператив, расположенный на Голенчинском шоссе. Там тело пролежало до утра 26 июля, отмечает Шумякина.

Также детектив обратилась к правоохранителям. Они, заявляет Шумякина, не осмотрели мусорные контейнеры около дома, где пропала Елена Логунова, и не привели кинологов с собакой. «Почему вы этого не сделали? Вам дали такое указание? Если да, то кто? Зачем?», — задала вопросы Шумякина.