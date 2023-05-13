В Рязанской области 14 мая потеплеет до +19 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 14 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем потеплеет до +14, +19 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 14 мая, температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем потеплеет до +14, +19 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков.
Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, 6-11 метров в секунду.