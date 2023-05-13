В Брянской области разбился истребитель Су-34

В Брянской области, по предварительным данным, разбился самолет Су-34. Авиакатастрофа произошла в субботу, 13 мая, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Брянской области, по предварительным данным, разбился самолет Су-34. Авиакатастрофа произошла в субботу, 13 мая, сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам источника, Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается, обстоятельства катастрофы выясняются.

Экипаж Су-34, который упал в деревне Истровка под Стародубом, погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться. Их тела уже обнаружены, место падения оцеплено, сообщает Mash.

Напомним, ранее стало известно, что в Клинцах под Брянском потерпел крушение вертолет Ми-8. Погибли два человека на борту.