Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
20°
Вск, 14
15°
Пнд, 15
17°
ЦБ USD 77.2 1.32 13/05
ЦБ EUR 84.25 1.36 13/05
Нал. USD 77.01 / 78.69 13/05 08:00
Нал. EUR 82.2 / 78.69 12/05 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Вчера 13:33
3 658
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Вчера 11:47
1 102
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
4 203
Кредитная история: как улучшить и получить согласие банка на заем
Иногда мы не понимаем, по каким причинам нам отказано в...
10 мая 09:12
2 439
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ТАСС: при падении вертолета в Брянской области погибли два человека
При крушении вертолета в Брянской области погибли два человека. Оперативным службам удалось обнаружить обломки машины, сообщает ТАСС.

При крушении вертолета в Брянской области погибли два человека. Оперативным службам удалось обнаружить обломки машины, сообщает ТАСС.

«В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — сказал собеседник агентства.

Пострадавших жителей в Клинцах, где упал вертолет, предварительно, нет, сообщил замгубернатора региона Андрей Бардуков.

После падения вертолета некоторые дома повреждены обломками, рассказал РИА Новости источник.

Напомним, вертолет потерпел крушение в субботу, 13 мая.