ТАСС: при падении вертолета в Брянской области погибли два человека
При крушении вертолета в Брянской области погибли два человека. Оперативным службам удалось обнаружить обломки машины, сообщает ТАСС.
При крушении вертолета в Брянской области погибли два человека. Оперативным службам удалось обнаружить обломки машины, сообщает ТАСС.
«В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — сказал собеседник агентства.
Пострадавших жителей в Клинцах, где упал вертолет, предварительно, нет, сообщил замгубернатора региона Андрей Бардуков.
После падения вертолета некоторые дома повреждены обломками, рассказал РИА Новости источник.
Напомним, вертолет потерпел крушение в субботу, 13 мая.