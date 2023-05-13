Роженица возмутилась условиями в перинатальном центре Рязани

Женщина, родившая ребенка в рязанском перинатальной центре, возмутилась условиями и обращением с пациентами. Пост опубликован в группе «Неформальный Малков» в пятницу, 12 мая.

Женщина, родившая ребенка в рязанском перинатальной центре, возмутилась условиями и обращением с пациентами. Пост опубликован в группе «Неформальный Малков» в пятницу, 12 мая. Ее слова обращены к губернатору региона.

«Павел Викторович, приехала рожать в перинатальный центр в Рязани и была в шоке. После родов, которые закончились в 12:30 5 мая, провела 2,5 часа с новорожденным сыном в коридоре. Далее меня перевели в послеродовое отделение в 19 часов. В больницу я приехала в 4 часа утра. В послеродовое отделение попала в восьмом часу вечера и оказалось, что уже и не покормят. До утра голодная. Увидев пододеяльник и пеленки, которые дали мне, я вообще удивилась», — написала женщина.

Она также опубликовала видео.

Напомним, на прошлой неделе рязанцы обратили внимание на отваливающуюся отделку перинатального центра.