После пожара в Касимове госпитализировали 35-летнего мужчину

В Касимове произошел пожар, в котором пострадал человек. Его личность установлена, это мужчина 1987 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Касимове произошел пожар, в котором пострадал человек. Его личность установлена, это мужчина 1987 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, информация о возгорании появилась в пятницу, 12 мая, в 13:53. Пожар случился в блочном одноэтажном доме.