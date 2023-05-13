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Два рязанских подростка и иностранец предстанут перед судом за наркоторговлю
Двое несовершеннолетних рязанцев и иностранный гражданин предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Двое несовершеннолетних рязанцев и иностранный гражданин предстанут перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей областного центра 2005 года рождения и иностранного гражданина 1998 года рождения. В зависимости от роли каждого их обвиняют в незаконных приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Следствием установлено, что обвиняемые, двое из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, по указаниям незнакомцев незаконно приобрели партию наркотиков. После, чтобы продать товар, они разместили свертки с наркотиками в тайниках-«закладках» на территории Рязани. Кроме того, один из обвиняемых незаконно приобретал наркотики и психотропное вещество для личного употребления.

Полиция пресекла преступление. Наркотики и психотропное вещество изъяли.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.