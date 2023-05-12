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Правительство выступило против освобождения от мобилизации не служивших в армии

Правительство выступило против освобождения от мобилизации не служивших в армии. Об этом пишет URA.ru.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил с инициативой об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили службу в российских вооруженных силах, кабинет министров счел ее нецелесообразной.

«В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — отметили в отзыве кабинета министров.

По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. Депутат считает, что данный подход может быть реализован только в случае объявления войны.