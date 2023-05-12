Рязанские власти пообещали подобрать помещение для общества глухих, которых выгоняют на улицу

Для специализированного швейного предприятия инвалидов СПЕЦ-ЛИДЕР будет подобрано помещение на территории Рязани, которое будет находиться в государственной или муниципальной собственности. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Решение принято 11 мая 2023 года на совещании с представителями Минэкономразвития региона, администрации Рязани, Всероссийского общества глухих и директором по производству ООО «Специализированное швейное предприятие инвалидов СПЕЦ-ЛИДЕР».

Напомним, что здание принадлежит Всероссийскому обществу глухих, одно из помещений арендует СПЕЦ-ЛИДЕР. Здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, финансирование на его восстановление у Всероссийского общества глухих отсутствует и принято решение о его продаже.

Так же сообщаем, что в марте 2023 года Всероссийским обществом глухих было предложено директору СПЕЦ-ЛИДЕР приобрести за счет вырученных от продажи здания средств новые помещения.