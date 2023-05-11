В Сасове проводили в зону СВО трех мужчин

В Сасове проводили в зону СВО трех мужчин, сообщила глава администрации города Сасово Евгения Рубцова на своей странице «Вконтакте».

Александр С., Вадим Г. и Николай М. подписали контракты с минобороны России.

«Уверена, они достойно проявят себя при решении боевых задач. Уж такие наши парни — смелые, по-хорошему дерзкие, не умеющие отступать назад. Будем ждать возвращения наших добровольцев и всячески поддерживать их родных и близких», — написала Рубцова.