В Рязанском Медуниверситете прокомментировали конфликт между студентками

В Рязанском Медуниверситете прокомментировали конфликт между студентками. Как рассказали РЗН. Инфо, первого мая руководству РГМУ поступило обращение от иностранной студентки о бытовом конфликте. В вузе начали проверку.

После проверки камер видеонаблюдения, определили зачинщицу. Ею оказалась студентка 5 курса медико-профилактического факультета, гражданка России. В конфликте также участвовала студентка, приехавшая на обучение из другой страны.

«Юридический отдел вуза готовит материал для вынесения дисциплинарных взысканий согласно Уставу университета. Как такового „избиения“, либо конфликта на межнациональной почве нет. Имел место бытовой конфликт», — прокомментировали РЗН. Инфо в вузе.

Ранее пострадавшая сообщила СМИ о том, что ее избили соседки по общежитию из арабских стран.