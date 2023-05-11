В общежитии РязГМУ 23-летнюю студентку избили соседки из арабских стран

В общежитии РязГМУ ночью 1 мая 23-летнюю студентку избили соседки по общежитию из арабских стран. Об этом сообщают «Рязанские новости» со ссылкой на пострадавшую.

Конфликт между девушками тянулся с зимы 2022 года. Тогда в общежитие заселились иностранки и, по словам пострадавшей, стали шуметь по ночам. Зимой в ходе словесной перепалки иностранные студентки якобы ударили девушку по руке, но тогда конфликт удалось сгладить.

30 апреля 23-летняя студентка в десять часов утра слушала музыку. В это время к ней пришли соседки и попросили ее выключить, потому что хотят спать. Ночью 1 мая арабские девушки снова сделали замечание соседям из-за того, что те своим разговором мешают им спать.

«Началась ссора и все это переросло в драку. Иностранка затащила меня в свою комнату, толкнула меня, я ударилась головой о шкаф. Она меня била по лицу, у меня есть небольшие синяки на лице, на руках, на ногах и шее. Охрана пришла только после драки, когда ее уже позвали. Охрана вообще ничего не делала, только разговаривала с иностранцами. В дальнейшем мы вызвали полицию, а они говорят, кого мы сейчас будем ловить, а потом уехали. После пришла администрация, начался с нами разговор, что мы иностранцев обижаем, а медпомощь мне вообще никто не оказал. В час дня я вызвала себе „Скорую“ и сняла побои», — поделилась собеседница.

Также она сообщила, что драку снимали другие студенты-иностранцы, которые потом выложили ролик в интернет.

Девушка сняла побои и написала заявление в полицию, но по ее словам, результата пока никакого нет.