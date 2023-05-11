Блогер Шарий объяснил, откуда в небе над Рязанской областью появились беспилотники

В Рязанской области 11 мая заметили несколько дронов, передвигающихся по одному и тому же маршруту. Блогер Анатолий Шарий прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

«Пишут люди из РФ, что в сторону Рязани спокойно пролетели два беспилотника. Что это за беспилотники, гражданские они, военные, никто не знает», — пишет журналист.

Он предположил, что беспилотники взлетают с полигона, где, по его информации, испытывают новые военные БПЛА, в числе которых Альтиус и Орион.