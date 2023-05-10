В Красноярском крае утонула пятилетняя девочка

В Красноярском крае утонула пятилетняя девочка. Об этом сообщил портал NGS24 со ссылкой на краевую службу спасения.

Трагедия произошла вечером во вторник, 9 мая, в поселке Емельяново. Очевидцы рассказали, что на берегу реки Кача в поселке пропал ребенок. На место отправились спасатели. В реке они нашли тело пятилетней девочки и передали полицейским.

В краевом следкоме уточнили, что родители девочки оставили ее дома под присмотром старшего ребенка. Сами ненадолго ушли в магазин. Когда вернулись, девочки не было дома, ее начали искать. Взрослые обнаружили одежду ребенка на берегу реки. Спасатели достали труп девочки из заводи. Назначена судмедэкспертиза, проводится проверка.