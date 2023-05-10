Умерла 20-летняя студентка РГУ Виктория Бобкова

Умерла студентка РГУ Виктория Бобкова. Об этом сообщили в группе Института естественных наук в соцсети «ВКонтакте».

Бобкова обучалась на втором курсе в группе 5102 по направлению подготовки «Биология» направленности (профиля) «Биоинженерия и биотехнология». 6 марта ей исполнилось 20 лет.

Девушка умерла в субботу, 6 мая. Информации о том, что случилось со студенткой, нет.

Прощание с Викторией Бобковой состоится в среду, 10 мая, в 12:00 в Бюро судебно-медицинской экспертизы (Морг ЗИЛ).