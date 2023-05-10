Mash: 9 мая ВСУ пытались атаковать Москву как минимум тремя дронами

Во вторник, 9 мая, ВСУ пытались атаковать Москву как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, один из них сбили над селом Перемышль Калужской области примерно в 175 километрах от Москвы. Второй — посадили на территории Битцевского леса недалеко от МКАД. Третий — в Ломоносовском районе столицы.

Пострадавших и разрушений нет. Дроны не взровались.

Отмечается, что БПЛА были запущены из Черниговской области Украины.