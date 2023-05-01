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В Рязанской области 2 мая потеплеет до +17 градусов
В Рязанской области во вторник, 2 мая, температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем потеплеет до +12, +17 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области во вторник, 2 мая, температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем потеплеет до +12, +17 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем облачно, с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный, северный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду.