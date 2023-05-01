В Ленобласти подорвали опору ЛЭП

Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП и обнаружении, предварительно, взрывного устройства. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 1 мая.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП и обнаружении, предварительно, взрывного устройства. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 1 мая.

По его словам, опора линии электропередачи на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана в 00:01, на второй обнаружили неизвестный предмет, предположительно это взрывное устройство.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, добавил Дрозденко.

На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

«Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах», — написал глава области.