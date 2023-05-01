В Брянской области из-за взрыва на путях состав сошел с рельсов
В Брянской области в понедельник, 1 мая, на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. В результате, сошел с рельсов локомотив.
В Брянской области в понедельник, 1 мая, на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. В результате, сошел с рельсов локомотив, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем
По его словам, в Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет, добавил глава региона.
На месте ЧП работают оперативные службы. На этом участке железной дороги приостановили движение поездов.