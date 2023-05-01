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Центробанк ограничил размер комиссий за переводы юрлицам по СБП
Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Банк России с 1 мая ввел максимальный размер межбанковской комиссии и комиссии, взимаемой банками за переводы физлиц через Систему быстрых платежей в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это решение совет директоров регулятора принял 17 марта, сообщает РИА Новости.

Размер взимаемых комиссий зависит от типа оплачиваемых услуг.

Например, при оплате медицинских, образовательных, транспортных и иных услуг, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, лекарств и товаров медицинского назначения межбанковская комиссия в пользу кредитной организации плательщика, которая составит 0,2% от суммы перевода, однако не более 750 рублей за перевод.

Максимальная плата, взимаемая с юрлиц, ИП и самозанятых по этим операциям составит не более 0,4% от суммы перевода, но не сможет превысить 1 500 рублей за перевод.

При оплате услуг ЖКХ размер межбанковской комиссии составит 0,1% от суммы перевода, а размер платы, взимаемой банками с юрлиц, ИП и самозанятых, составит 0,2% от суммы перевода.

По остальным операциям указанные комиссии составят 0,5% (но не более 1 100 рублей) и 0,7% (но не более 1 500 рублей).