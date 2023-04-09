В паблике с миллионом подписчиков опубликовали кадры с избиением в Рязани молодого человека за якобы домогательства

В паблике «Плохие новости 18+" появились кадры с избиением на улице молодого человека. Ролик подписан, что в Рязани избит педофил, который домогался до девочки.

На видео снято, как молодой человек в маске выходит из подъезда и начинает избивать другого юношу, а третий участник происшествия снимает происходящее на камеру. Жертва пытается убежать, однако нападавший догоняет ее, проводит удушающий прием. Оператор в этот момент объяснил прохожим, что бьют юношу «за дело».

Официальная информация о происшествии уточняется.