Скончался актер из «Убойной силы» Вадим Волков

Скончался актер из «Убойной силы» Вадим Волков. Об этом 9 апреля сообщил Молодежный театр на Фонтанке в Санкт-Петербурге, в котором он проработал 12 лет.

«На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек», — говорится в сообщении.

До театра на Фонтанке, Волков работал в Театре Ленинского комсомола, «Формальном театре», а также участвовал в постановках Творческих мастерских при СТД, театра имени В.Ф. Комиссаржевской и «Приюта комедианта».

Актер также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург», «Тест на беременность» и «Тайны следствия».