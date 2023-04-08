Ученые выявили случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19

Ученые из Университета Майами зафиксировали два первых случая повреждения мозга у новорожденных из-за того, что их матери переболели коронавирусом в период беременности. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил телеканал
Сообщается, что женщины заразились коронавирусом на втором триместре беременности в 2020 году, когда вакцины еще не было.
Поражение головного мозга у новорожденных произошло из-за того, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий дельта-вариант COVID-19, проник в плод через плаценту.
«Это первый случай, когда нам удалось продемонстрировать вирус в органе плода с трансплацентарным переходом. Вот почему мы считаем, что это так важно», — заявил завкафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами доктор Майкл Пайдас.
У обоих младенцев были задержки в развитии, дети страдали от судорог. Один ребенок умер в возрасте 13 месяцев. Вскрытие установило в его мозгу вирус SARS-CoV-2. Однако сам тест на коронавирус у детей показывал отрицательный результат.
По мнению акушера-гинеколога из Университета Майами доктора Шахназ Дуары, случаи редки, но женщинам, планирующим беременность, следует сделать вакцинироваться.