Глава МВФ предупредила о уязвимой ситуации в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила об опасном «буме» из-за уязвимости мировой экономики. Это происходит из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ в интервью, опубликованном на YouTube-канале банка.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила об опасном «буме» из-за уязвимости мировой экономики. Это происходит из-за попыток мировых центробанков бороться с инфляцией, заявила директор-распорядитель МВФ в интервью, опубликованном на YouTube-канале банка.

В числе последствий Георгиева отметила главным образом финансовую нестабильность и замедление экономического роста, однако подчеркнула, что повторение второго финансового кризиса 2008 года миру не грозит.

«Сейчас финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище, но это не значит, что уязвимости не существует. На самом деле мы говорили в течение последнего года: «Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать «бум», — подчеркнула Георгиева.

Ранее она заявила, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне трех процентов. Это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года.