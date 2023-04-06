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Госдума предложила сажать россиян на девять лет за сбор редких грибов

Госдума подготовила законопроект, согласно которому россиянам грозит до девяти лет тюрьмы за сбор и уничтожение редких грибов. Об этом пишет «Интерфакс».

В целях сохранения грибов, занесенных в Красную книгу России, планируется лишать свободы грибников-злоумышленников на срок от шести до девяти лет, а также давать им штраф в размере до миллиона рублей.

«Повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений — нет», — отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Привлекать к уголовной ответственности намерены только в том случае, если преступление совершат с прямым умыслом, а не по осторожности.