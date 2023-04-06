Двух мобилизованных осудили на три года за отказ отправиться в зону СВО

Двух мобилизованных осудили за невыполнение приказа командира об отправке в зону СВО, сообщает «
Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова мобилизовали осенью 2022 года. В ноябре они заявили своему командиру, что не будут получать бронезащиту с оружием и отказываются отправляться в зону СВО.
В результате в отношении них возбудили уголовное дело за неисполнение приказа (статья 332 УК). Следствие утверждает, что своими действиями мобилизованные подорвали воинскую дисциплину и авторитет командования.
В результате мобилизованных приговорили к трем годам колонии. Адвокаты просили смягчить наказание, обращая внимание на то, что их подзащитные признали вину и готовы принять участие в боевых действиях. Однако апелляционная инстанция отказала защите.