В Рязанской области владельца мебельных магазинов подозревают в мошенничестве

В Рязанской области владельца мебельных магазинов подозревают в мошенничестве. Об этом в среду, 5 апреля, пишет ИД «Пресса».

54-летний владелец мебельных магазинов в Кораблине и Александро-Невском подозревается в том, что оформлял заказы на поставку товаров, которые не собирался выполнять.

Следователи установили, что в полицию обратился 41 клиент фирмы. Люди рассказали, что оплачивали товары, но не получали их.

По данным следкома, ущерб гражданам превысил один миллион рублей.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.