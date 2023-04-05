Российские ученые изобрели препарат, убивающий раковые клетки за час

Российские ученые изобрели препарат, убивающий раковые клетки за час. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для создания лекарства использовали листья маслины. По словам исследователей, в них содержатся вещества, способные убивать раковые клетки в течении одного часа.

Ученые также рассказали, что препараты из листьев оливы способны понижать артериальное давление, улучшать работу сердечно-сосудистой системы, предотвращать закупорку вен и образование тромбов.