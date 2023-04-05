В Госдуме предложили увеличить майские праздники

Партия «Новые люди» подготовила законопроект об увеличении майских праздников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В документе предлагается сделать выходными дни с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников.

«Хватит издеваться над людьми. Сейчас у нас выходные — с 29 апреля по 1 мая. Потом во вторник на работу на четыре дня, и назад на дачу. Спросите у предпринимателей, какая в эти дни эффективность. Никто о работе не думает», — говорит заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.