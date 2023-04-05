Мишустин приедет в Рязанскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Рязанскую область. Об этом сообщило ТАСС .

Глава правительства отправится в регион в среду, 5 апреля.

Мишустин осмотрит одно из медучреждений области. Помимо этого, в программе поездки посещение промышленного предприятия. Также, как указано в материалах кабмина, премьер-министр встретится с губернатором Павлом Малковым.

В мероприятиях поездки будут участвовать министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.