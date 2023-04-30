В Москве Ferrari без номеров влетел в столб и разлетелся на несколько частей

В Москве Ferrari без номеров влетел в столб и разлетелся на несколько частей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Авария произошла на Рублевском шоссе около часа ночи. Водитель спорткара не справился с управлением и влетел в столб. От удара у машины оторвало переднюю часть, ее двигатель был обнаружен в 30 метрах от автомобиля.

В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка. Ее госпитализировали с травмами головы, переломами ног и позвонка. Отмечается, что у пострадавшей был день рождения.