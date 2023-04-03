В зоопарке в Новой Москве девочка потеряла два пальца после «общения» с обезьяной
В зоопарке в Новой Москве девочка потеряла два пальца после «общения» с обезьяной. Об этом сообщил Telegram-канал
Инцидент произошел в зоопарке на Калужском шоссе.
Девочка захотела покормить животных, отец перенес ее через заграждение. После самец черного мангобея, находившийся в вольере с беременной самкой, вступился за семью и начал рвать зубами пальцы ребенка. Персонал оказал первую помощь. Девочку увезли на «скорой».
В итоге пострадавшей ампутировали фаланги двух пальцев. Также у нее зафиксировали множественные раны от укусов.
Отмечается, что около вольера висит табличка «Не протягивайте руки к вольеру! Это опасно!».