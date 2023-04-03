В зоопарке в Новой Москве девочка потеряла два пальца после «общения» с обезьяной

В зоопарке в Новой Москве девочка потеряла два пальца после «общения» с обезьяной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Инцидент произошел в зоопарке на Калужском шоссе.

Девочка захотела покормить животных, отец перенес ее через заграждение. После самец черного мангобея, находившийся в вольере с беременной самкой, вступился за семью и начал рвать зубами пальцы ребенка. Персонал оказал первую помощь. Девочку увезли на «скорой».

В итоге пострадавшей ампутировали фаланги двух пальцев. Также у нее зафиксировали множественные раны от укусов.

Отмечается, что около вольера висит табличка «Не протягивайте руки к вольеру! Это опасно!».