Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
14°
Срд, 05
15°
Чтв, 06
12°
ЦБ USD 77.95 0.63 04/04
ЦБ EUR 84.62 0.51 04/04
Нал. USD 77.89 / 79.24 03/04 15:35
Нал. EUR 77.89 / 79.24 03/04 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
3 352
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
5 807
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
8 039
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
10 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В зоопарке в Новой Москве девочка потеряла два пальца после «общения» с обезьяной

В зоопарке в Новой Москве девочка потеряла два пальца после «общения» с обезьяной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в зоопарке на Калужском шоссе.

Девочка захотела покормить животных, отец перенес ее через заграждение. После самец черного мангобея, находившийся в вольере с беременной самкой, вступился за семью и начал рвать зубами пальцы ребенка. Персонал оказал первую помощь. Девочку увезли на «скорой».

В итоге пострадавшей ампутировали фаланги двух пальцев. Также у нее зафиксировали множественные раны от укусов.

Отмечается, что около вольера висит табличка «Не протягивайте руки к вольеру! Это опасно!».