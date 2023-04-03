В Сасове убийца супружеской пары вернулся домой с СВО

В Сасове убийца супружеской пары вернулся домой с СВО. Об этом пишет «Новая газета».

В 2019 году местный житель спланировал и совершил убийство пожилой супружеской пары. Преступник отключил свет в доме пенсионеров, дождался пока 76-летний хозяин выйдет на улицу, повалил его на пол и четыре раза ударил ножом в грудь. После этого мужчина вошел в дом, одним ударом ножа убил 73-летнюю хозяйку дома и украл из шкафа 70 тысяч рублей.

В марте 2020 года убийцу приговорили к 17 годам тюрьмы. Однако в 2022 году он отправился в зону СВО в рядах частной военной компании. Через полгода мужчина получил помилование и вернулся со службы домой.

В источнике также отметили, что с мужчины сняли обязанность выплатить потерпевшей стороне почти два миллиона рублей.