В Рязани из-за перекрытия Окского проезда образовались серьезные пробки
В Рязани из-за перекрытия Окского проезда образовались серьезные пробки. Данные приводят «Яндекс.Карты».
На 17:45 понедельника, 3 апреля, пробки составляют девять баллов. Серьезные заторы сформировались на улицах Затинной, Либкнехта, Грибоедова, Есенина и Вознесенской.
Напомним, администрация Рязани перекрыла Окский проезд из-за половодья. Из-за этого изменились маршруты пяти автобусов. Ока дошла до территории Торгового городка.