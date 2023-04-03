Ока начала затапливать территорию Торгового городка

Ока начала затапливать территорию Торгового городка. Информация об этом появилась в группе «Типичная Рязань» в социальной сети «Вконтакте».

«Перекрыт и затоплен не только Окский проезд. Вода хлынула и на территорию Торгового городка. Беда пришла откуда не ждали», — пишет автор поста.

Отмечается, что вода окружила находящиеся на реконструкции павильоны № 12, № 13, № 14 и № 15.

Также автор поста сообщил, что из-за разлива Оки из берегов и ручей Дунайчик, который пересекает Окский проезд рядом с Торговым городком.