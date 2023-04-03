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В Москве в крытом бассейне утонул семилетний мальчик

На севере Москвы 1 апреля в бассейне спорткомплекса утонут семилетний мальчик, сообщает Readovka67.

В этот день ребенок пришел на занятие по плаванию с тренером. Оно должно было начаться в 17:30, однако мальчик залез в бассейн раньше времени. Школьника в воде без движений заметил тренер, когда пришел вести занятие.

Мужчина достал ребенка из воды, начал оказывать первую медицинскую помощь. Медсестра вызвала скорую. Медики повезли его в больницу, однако по пути он скончался.

Следственный комитет проводит допрос ответственных за случившееся сотрудников спортцентра.

Ранее сообщалось о смерти 47-летнего москвича, который утонул в крытом бассейне.