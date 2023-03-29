47-летний москвич утонул в крытом бассейне

Житель Москвы утонул в бассейне частного фитнес-клуба. Об этом 29 марта сообщили журналисты РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Утром 47-летний мужчина пришел в бассейн, расположенный на Веневской улице. Во время заплыва он нырнул под воду, пробыл там какое-то время, но обратно не вынырнул.

Сотрудники фитнес-центра вытащили мужчину на поверхность, пытались оказать ему первую помощь, однако спасти его не удалось.

Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатом будет известна причина смерти.