47-летний москвич утонул в крытом бассейне
Житель Москвы утонул в бассейне частного фитнес-клуба. Об этом 29 марта сообщили журналисты
Утром 47-летний мужчина пришел в бассейн, расположенный на Веневской улице. Во время заплыва он нырнул под воду, пробыл там какое-то время, но обратно не вынырнул.
Сотрудники фитнес-центра вытащили мужчину на поверхность, пытались оказать ему первую помощь, однако спасти его не удалось.
Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатом будет известна причина смерти.