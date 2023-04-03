Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам академика РАН, пандемия, пройдя полных три года и три месяца, закончилась. Заявление он сделал на конференции «Неделя медицинского образования-2023».

Онищенко призвал осмыслить опыт, приобретенный за период пандемии, а также увековечить гражданский подвиг врачей в культурном и просветительском плане.

Напомним, что Роспотребнадзор снял ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в июле 2022 года.