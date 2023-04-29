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Зеленский подтвердил, что ВСУ готовят контрнаступление
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям рассказал, что верит в успех контрнаступления, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям рассказал, что верит в успех контрнаступления, сообщает РИА Новости.

«Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров», — сообщается в публикации.

По словам украинского президента, успех ВСУ во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако Зеленский допустил, что конфликт может длиться годами и даже десятилетиями.