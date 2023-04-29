В Рязани на трассе М5 «Урал» в ДТП пострадал годовалый ребенок

В Рязани в ночь на субботу, 29 апреля, на 189-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП. Среди пострадавших — годовалый ребенок.

В Рязани в ночь на субботу, 29 апреля, на 189-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП. Примерно в 00:55 SsangYong Actyon под управлением 28-летнего жителя Московской области, по предварительной информации, столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 33-летний житель Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате происшествия водитель «Газели» получил травмы, его доставили в больницу. Водитель SsangYong Actyon, его 31-летняя пассажирка и годовалый ребенок также пострадали, их госпитализировали.

В автомобиле SsangYong Actyon находились дети в возрасте двух и трех лет, их доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Появилось видео с места аварии.